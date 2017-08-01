Белый дом об отставке Скарамуччи: «У него не будет места в администрации»

Вашингтон, , 07:29 — REGNUM Бывший директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи, уволенный через 10 дней после назначения, не получит какой-либо другой пост в администрации президента США Дональда Трампа. Об этом, как передает RT, заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

«У него (Энтони Скарамуччи) не будет места в администрации Трампа, — говорит она. — Заявление об этом будет опубликовано позже».

31 июля газета The New York Times со ссылкой на три источника близких к администрации сообщила, что президент США Дональд Трамп якобы уволил с поста директора по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи по требованию нового руководителя аппарата Белого дома Джона Келли.

Источники издания не уточнили, займет ли Скарамуччи какую-либо другую должность или покинет администрацию Трампа насовсем.

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