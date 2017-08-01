Маккейн – о высылке дипломатов: «Путин заплатит за нападение на демократию»

Вашингтон, , 07:20 — REGNUM Высылка американских дипломатов из России не спасет российского президента Владимира Путина от возмездия за «нападение» на американскую демократию, сообщил американский сенатор Джон Маккейн в Twitter.

«Неудивительно, что Путин высылает американских дипломатов, но он и его соратники все равно заплатят за нападение на нашу демократию», — отметил он.

Напомним, известный своими русофобскими высказываниями Маккейн не раз обвинял Россию в агрессии. Ответная мера Москвы на ужесточение антироссийских санкций в виде заявления о высылке дипломатов стала поводом к очередной критике.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 июля корреспондент газеты El Mundo Хавьер Колас прокомментировал ситуацию вокруг обострения дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном:

«Хуже было только в 1917 году, когда Вашингтону пришлось закрыть свое посольство в Москве из-за большевистской революции».

По словам Коласа, выслать 755 американцев — просто зверская мера. Он назвал произошедшее «пощечиной Трампу».

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