МИД РФ: Заявления посольства США о «закрытом» доступе на дачу — провокация

Москва, , 07:19 — REGNUM В МИД РФ охарактеризовали обвинения со стороны посольства США в том, что американские дипломаты не могут попасть на дачу в Серебряном Бору, как провокационные, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в министерстве.

По его словам, такое заявление воспринимается как «преднамеренная провокация». Источник пояснил, что дипломаты «не удосужились» заранее сообщить в московский департамент охраны окружающей среды, что на дачу проедут грузовики.

Три больших грузовика должны были забрать с дачи вещи дипломатов, однако Серебряный Бор — это природоохранная зона, и грузовые машины туда пускают только после согласования в департаменте.

«Насколько мы знаем, они собираются вернуться во вторник утром, но американские дипломаты продолжают рассказывать СМИ, что им будто бы мешали», — заключил источник в министерстве.

Ранее глава пресс-службы посольства США в РФ Мария Олсон заявила, что доступ на дачу в Серебряном Бору закрыт для дипломатов: они не могут туда попасть два дня. По е словам, сотрудники дипмиссии уже обратились по этому вопросу к российской стороне.

Доступ к даче в Серебряном Бору закрыт для американских дипломатов с 1 августа 2017 года после того, как было сокращено количество работающих в России сотрудников посольства США. До сентября РФ должны покинуть 755 человек.

Такое решение было принято после того, как сенат США проголосовал за новый пакет санкций против России. Закон еще не подписан президентом США Дональдом Трампом.