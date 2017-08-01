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Украинского летчика-героя пригласили в Россию

Политика

«Спасибо Вам за профессионализм!»

Москва, 1 августа 2017, 07:13 — REGNUM  Украинского пилота турецкой компании Atlas Global Александра Акопова, героически посадившего поврежденный градом самолет в Стамбуле, пригласили в Россию после травли в социальных сетях на Украине. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице МИД России в соцсети Facebook.

«Александр, то, что Вы совершили, — вне политики, — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. — Спасибо Вам за профессионализм! Если и дальше Вас будут критиковать на Родине, приезжайте — всегда Вам рады».

В МИД РФ напомнили, что поводом для критики Акопова стала его фотография на странице в соцсети, которое представляет собой коллаж из фотографий министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и украинского пилота.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июля украинский пилот Александр Акопов посадил в Стамбуле попавший под град авиалайнер, стихия повредила датчики самолета и лобовое стекло кабины. На борту воздушного судна в момент посадки находились 6 членов экипажа и 121 пассажир.

Президент Украины Петр Порошенко наградил летчика Акопова орденом. А позднее украинского пилота подвергли резкой критике в соцсетях за якобы симпатии к Российской Федерации, так как на его странице были размещены фотографии главы МИД РФ.

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