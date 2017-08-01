Манипуляции в политике и поборы в регионах: Радио REGNUM. Новости дня

Москва, 1 августа 2017, 08:00 — REGNUM
- Энергетическая истерия: президент Литвы усмотрела влияние России на Европу;
- Лес рубят — щепки летят: Польша настаивает на вырубке Беловежской пущи;
- Дипломатический вопрос: посольство США оценивает последствия своего сокращения;
- Новаторский инструмент: на Дальнем Востоке запущен упрощённый визовый режим;
- Недетские цены: президент отчитал главу Калмыкии за поборы в школах.
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