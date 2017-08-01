970 НКО получили президентские гранты

Москва, , 05:47 — REGNUM Фонд президентских грантов опубликовал в ночь на 1 августа полный список некоммерческих организаций, выигравших первый в этом году конкурс на получение господдержки на реализацию значимых общественных проектов. Гранты президента РФ на общую сумму 2 млрд 250 млн рублей получили 970 некоммерческих организаций из 79 регионов страны. Итоги конкурса были подведены 31 июля на заседании Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов.

Самый большой грант, в 50 млн руб., выиграла АНО «Фестиваль «Золотая маска», отмечают «Ведомости». Среди получателей грантов — три НКО — иностранных агента («Левада-центр», «Самарская губерния» и Центр развития НКО). «Левада-центр» просил 2 млн руб. на анализ проблем в оказании паллиативной помощи, «Самарская губерния» — 7 млн руб. на ресурсные центры по работе со старшим поколением, Центр развития НКО — 3 млн руб. на дистанционные курсы для НКО. Всего заявки на гранты президента РФ подали 18 НКО — иностранных агентов.

Издание также отмечает, что гранты не достались «Ночным волкам», которые получали их ежегодно с 2012 г. Две их заявки не допустили до конкурса, а одна заявка — на проект детских новогодних елок в байк-центре на сумму 9,5 млн руб. — не была удовлетворена.

Всего 460 экспертов оценили 5888 допущенных заявок из 6623 поданных на конкурс. Главной его особенностью стала значительная доля заявок из регионов, не входящих в Центральный федеральный округ, констатируют «Ведомости». При этом Москва стала лидером по числу проектов-победителей (181 проект) и по объему распределенной суммы (903,7 млн руб.). Самыми востребованными темами стали охрана здоровья, поддержка научных и образовательных проектов, социальное обслуживание.

Грантовая поддержка НКО в этом году осуществляется по 12 направлениям: социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; поддержка молодежных проектов; поддержка проектов в области науки, образования, просвещения; поддержка проектов в области культуры и искусства; сохранение исторической памяти; защита прав и свобод гражданина, в том числе защита прав заключенных; охрана окружающей среды и защита животных; укрепление межнационального и межрелигиозного согласия; развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников; развитие институтов гражданского общества