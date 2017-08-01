Сахалин и Курилы станут еще ближе. К Японии

Южно-Сахалинск, , 06:02 — REGNUM Губернатор Сахалина Олег Кожемяко предложил ввести трехдневный безвизовый режим для посещений Японии российскими гражданами. Свою инициативу глава островного региона озвучил в ходе встречи в Южно-Сахалинске с председателем Комитета по иностранным делам Палаты представителей Парламента Японии Мунэо Судзуки, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Сахалинские власти прилагают титанические усилия для налаживания связей с соседней Японией. Между тем, ответные действия японцев, выражаясь языком дипломатов, «не вполне симметричны». Например, российская сторона, по инициативе островных властей, уже отменила визы для японцев, приезжающих в сахалинский Корсаков паромом из порта Ваканай на 72 часа. В ответ японские власти лишь упростили визовый режим для россиян, прибывающих с Сахалина — процедуру сократили до 5 дней.

Сегодня сахалинские власти предлагают ввести безвиз на 3 дня, считая это логичным продолжением процесса.

«Свободное перемещение между Сахалином и Хоккайдо в конце 2016 года обсуждали главы двух государств, России и Японии. Я уверен, что это поможет полнее раскрыть потенциал развития туристических обменов и деловых связей. Рассчитываем на ваше содействие в решении данного вопроса», — обратился Олег Кожемяко к Мунэо Судзуки.

Губернатор Сахалина рассчитывает на то, что воспользоваться безвизовым режимом с Японией смогут и представители других регионов России — сделав промежуточную остановку на Сахалине.

Японский политик пообещал передать руководству своей страны просьбу сахалинского губернатора.

«По возвращении в Японию я сразу передам вашу просьбу правительству. Завтра утром встречусь с главным секретарем Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, который курирует данный вопрос», — ответил Мунэо Судзуки.

Мунэо Судзуки в Японии считают неофициальным советником премьер-министра Синдзо Абэ по отношениям с Россией. Именно Судзуки стал одним из главных организаторов поездок на Курилы японских граждан на безвизовой основе.

Власти единственного островного региона России возлагают грандиозные надежды на совместную с Японией хозяйственную деятельность на Курилах.

«Посетившая в июне Курильские острова японская бизнес-миссия составила и передала нам большой перечень вопросов на темы, которые интересуют деловые круги Японии — от силы ветра и характеристик морских течений до объемов ресурсной базы. Сейчас правительство сахалинской области готовит ответы на все эти вопросы. В ближайшее время мы отправим эти ответы в МИД России, которое и передаст японской стороне всю итоговую информацию. Я убежден, что мы найдем взаимоприемлемые для обеих сторон точки соприкосновения. Со стороны японского бизнеса мы видим интерес к проектам в сфере рыбодобычи и рыбопереработки, торговли и туризма. Мы также считаем очень важными проекты в сфере развития альтернативной энергетики, утилизации битовых отходов», — подчеркнул губернатор Сахалина.

В социальных сетях сахалинцы и курильчане с энтузиазмом обсуждают перспективы «безвиза» и вносят свои предложения:

«Три дня — это очень мало! Надо хотя бы на 2 недели!». «А еще надо разрешить из Японии автомобили возить! Только сахалинцам! Чтоб только через 3 года можно было на материк продать! Вот тогда мы с Сахалина — ни ногой!». «Очень мало времени — три дня! Кто же поедет на 3 дня отпуск проводить?! Надо 14 — 21, чтобы в Токио, в диснейленд детей свозить. Или это все только для бизнеса, а о простых людях никто и не подумал?!». «Скоро будем как благовещенцы в Китай ездить, пивка попить в Японии, хорошо!», — написали в своих комментариях островитяне.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным на май 2017 года Ассоциации туроператоров России, Сахалин и Курилы стали самым непопулярным регионом для российских туристов. Среди 15 тыс. туристических направлений РФ регион упоминается всего 1−2 раза. Между тем, Сахалин и особенно Курильские острова пользуются все большей популярностью среди туристов из Японии и Южной Кореи. Островные власти прилагают титанические усилия для развития туристических обменов между Японией и российскими островами — на линии Корсаков — Ваканай ходит комфортабельный пассажирский теплоход, весьма комфортны и недороги авиаперелеты в Японию. Сообщение с материковой частью России, увы, отстает. На линии Холмск — Ванино работают всего три грузопассажирских парома, вместо прежних 10. Это очень старые суда, построенные в 70-х годах прошлого века на Калининградской верфи. Один из паромов возит опасные грузы и пассажиров не берет. Жители Курильских островов постоянно жалуются на проблему транспортной недоступности. Купленный за 140 млн бюджетных рублей пассажирский теплоход «Поларис» оказался старым плавучим гробом, который, проев больше собственной стоимости в дорогих иностранных ремонтах ожидает сейчас утилизации в доке южно-корейского Пусана. Платит за стоянку бюджет. На направлении Сахалин — Курилы работает т/х «Игорь Фархутдинов» и т/х «Гипанис». Курильчане жалуются на жадность перевозчиков, нарушения расписания. Среди них немало таких, кто никогда не был в России, но несколько раз был в Японии. Жители Сахалина жалуются на то, что, родившись и прожив всю жизнь на Сахалине, они ни разу не были на Курилах — на семью из 4 человек только на транспортные расходы уйдет порядка 140 тыс. рублей.

Между тем, профессор Восточного университета, доктор исторических наук, эксперт центра стратегических разработок Анатолий Кошкин полагает, что идея «затащить» японский бизнес на Курильские острова рождена мертвой.

«Власти Японии не могут разрешить японским компаниям работать по российским законам на территории, которая определяется в Японии как «временно оккупированная». Поэтому личное предложение Владимира Путина превратить искомые Японией территории из островов раздора в острова сотрудничества — при всем желании пойти навстречу российскому президенту, дабы поощрять его продолжать искать способ разрешения, как он выражается, «застарелых проблем», — реализовать весьма непросто.

Потому и родилась идея обойти российский суверенитет над Курилами, представить эти территории как некую «нейтральную» или «ничейную» землю, где временно параллельно существовали бы две законодательные базы — российская и японская. При этом не признающие Курилы российскими японцы будут-де жить и работать сугубо по японским законам, игнорируя законы страны пребывания. Не приходится говорить, что требование, подчеркнем, именно требование к правительству России согласиться вопреки российской конституции и всей законодательной базе нашего государства создать на островах подобную «юридическую абракадабру» — не что иное, как нонсенс, или, как говорили в старину, невсупорица, по-современному несуразица», — убежден Анатолий Кошкин.