Губернатор Сахалина предложил ввести трехдневный безвизовый режим с Японией

Южно-Сахалинск, , 04:48 — REGNUM С инициативой посещения гражданами России территории Японии без оформления визы на путешествия длительностью до трех дней выступили власти Сахалина. Об этом 1 августа губернатор региона Олег Кожемяко заявил на переговорах с председателем комитета по иностранным делам палаты представителей парламента Японии Мунзо Судзуки.

Ожидается, что предложенные Кожемяко меры Япония может принять в ответ на аналогичные действия российской стороны. Ранее Россия отменила визы для посещающих Сахалин японцев, в случае если срок их пребывания на острове не превышает 72 часов.

В ответ Япония сократила сроки выдачи виз до 5 дней, однако логичным продолжением ответных действий японской стороны могла бы стать и полная отмена виз для посещений длительностью до трех дней, считает губернатор Сахалина.

В ответ Судзуки заверил российского чиновника, что по возвращении передаст предложение курирующему соответствующие вопросы главному секретарю кабмина Японии ЁсихидэСугой.

Кроме того, стороны обсудили возможности налаживания прямого паромного и воздушного сообщения между Японией и Курилами.

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