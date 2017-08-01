Мадуро о санкциях США: Я был наказан за защиту природных ресурсов Венесуэлы

Каракас, , 03:50 — REGNUM Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро заявил о том, что горд введенными против него американскими санкциями, поскольку он является независимым лидером и не подчиняется приказам иностранных государств. Об этом 31 июля сообщает La Prensa de Lara.

«Санкции? Пусть вводят санкции как им заблагорассудиться, но граждане Венесуэлы решили быть свободными, суверенными и достойными последователями Чавеса», - заявил Мадуро.

Я горжусь введенными санкциями «императора» Дональда Трампа

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»,добавил президент, подчеркнув, что он является независимым лидером и не подчиняется указам со стороны иностранных государств «ни сегодня, ни когда-либо».

Лидер Венесуэлы заявил также, что был наказан за то, что не виляет хвостом как собака, выступает против создания стены на границе с США. «Я был наказан за защиту природных ресурсов Венесуэлы», - отметил президент.

Санкции выражают «импотенцию и ненависть» Трампа, считает Мадуро.

Кроме того президент Венесуэлы обратился к лидерам других стран: «Вы с Трампом или с Венесуэлой, вы с Трампом или демократией, вы с Трампом или со свободным миром?»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белом доме президента назвали «диктатором», проведшим «ложные» выборы и захватившим власть. Результаты прошедших в стране выборов в администрации президента США назвали «серьезным ударом по демократии», а против самого Мадуро ввели адресные санкции.

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