Киев, , 03:07 — REGNUM Подписанный президентом РФ закон об упрощенном получение российского гражданства и вида на жительство в России, согласно которому для отказа от гражданства Украины будет достаточно лишь нотариально заверенного заявления, противоречит международному праву и нарушает «суверенитет других государств». Соответствующее заявление 31 июля пресс-служба министерства иностранных дел Украины опубликовала на официальном сайте ведомства.

ничтожным по своей сути и содержанию

единственным документом, удостоверяющим факт прекращения гражданства Украины как путем выхода из него, так и его потери, является соответствующий указ президента Украины

Способ отказала от гражданства Украины в Киеве назвали «», поскольку «».

Действия Российской Федерации по упрощению получения российского гражданства в украинском МИДе считают «дискриминацией и ущемлением прав граждан Украины», в силу обстоятельств оказавшихся на территории России.

Украинские власти призвали соотечественников не поддаваться на провокации и не посещать российскую территорию.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий процедуру присяги при получении российского гражданства, кроме того документ предусматривает упрощенный способ получения гражданства для граждан Украины.

Если раньше для подтверждения отказа от украинского гражданства требовалась справка из уполномоченного украинского органа, то теперь достаточно нотариально оформить заявление об отказе от гражданства. Одна его копия остается в миграционной службе РФ, а другая направляется на Украину.

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