Вашингтон охватила социальная революция и конституционный кризис?

Москва, , 04:08 — REGNUM В Вашингтоне происходит социальная революция и конституционный кризис. По мнению доцента МГИМО (У) МИД РФ Андрея Безрукова, разговаривать с США можно будет только после смены Конгресса. Об этом он заявил в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1».

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«В Вашингтоне происходит социальная революция и конституционный кризис, потому что власть, которую Конгресс забирает у президента, это захват власти беспрецедентен. Если Конгресс забрал у Трампа власть во внешней политике, то же самое может произойти и во внутренней», — отметил эксперт.

«Это параноидальные маньяки, и когда они в таком состоянии с ними разговаривать бесполезно, мы их не переубедим. Это надолго — пока не поменяется Конгресс, — уверен Андрей Безруков. — А он будет меняться, потому что народ Конгрессом недоволен, в 2018—2020 годах он сменится очень сильно, это просто данность».

Как сообщало ИА REGNUM, Сенат США принял решение об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и КНДР. За законопроект 27 июля проголосовали 98 сенаторов из 100. На это власти России ответили решением сократить к началу сентября число работающих в стране американских сотрудников посольств и консульств.