Путину не удалось удивить Маккейна «нападением на демократию США»

Вашингтон, , 02:22 — REGNUM Российский президент Владимир Путин и его ближайшее окружение должны будут «заплатить за нападение» на демократию США. Соответствующим образом сенатор-республиканец от штата Аризона Джон Маккейн отреагировал на сокращение численности американских дипломатов в США, опубликовав 31 июля сообщение в сети микроблогов Twitter.

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Принятые российской стороной действия по приведению в соответствие численности американских и российских дипломатов не удивили американского сенатора,не увидел за действиями МИД РФ ответных мер, а расценил их как акт агрессии.

«Не удивлен, что Путин высылает американских дипломатов, он и его приближенные все равно заплатят за нападение на нашу демократию», - написал Маккейн.

Ранее в декабре 2016 года администрация покидавшего должность главы Белого дома Барака Обамы совершила «нападение на российскую демократию», выслав из США 35 российских дипломатов и закрыв доступ к двум принадлежащим РФ зданиям.

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Россия долго воздерживалась от принятия ответных мер и пыталась урегулировать ситуацию с помощью переговоров, однако после принятия очередного законопроекта о санкциях в отношении РФ было принято решение привести до 1 сентября в соответствие численность дипломатического корпуса РФ и США, для чего из России будут высланы 755 американских дипломатов. Кроме того, представителями внешнеполитического ведомства США запретят пользоваться их дачей в Серебряном Бору и складом на улице Дорожной.