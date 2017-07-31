Власти Сомали назвали имя ликвидированного командира боевиков «Аль-Шабаб»*

Могадишо, , 23:33 — REGNUM Власти Сомали заявили о ликвидации одного из командиров группировки «Аль-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ответственного за организацию нескольких взрывов, 31 июля сообщает Reuters.

Рейд с участием иностранных военнослужащих прошел на юге страны 30 июля. Власти Сомали идентифицировали ликвидированного боевика как Али Мохамеда Хусейна.

«Этот человек являлся членом «Аль-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на нем лежит ответственность за организацию нескольких взрывов, приведших к многочисленным жертвам среди ни в чем не повинных гражданских лиц в Могадишо», — говорится в заявлении правительства Сомали.

Подробности спецоперации, включая информацию о государстве, направившем своих солдат для ликвидации террориста, не раскрываются.

Напомним, за последние два месяца в Сомали прошли две спецоперации с участием военнослужащих иностранного государства, в результате которых было ликвидировано несколько командиров «Аль-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В мае текущего года во время антитеррористической операции против группировки «Аль-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погиб боец спецназа ВМС США, еще два солдата получили ранения. Пентагон впервые потерял военнослужащего в Сомали с момента сражения в Могадишо в 1993 году.

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