Кириенко проанализирует активность претендентов на президентские гранты

Москва, , 23:09 — REGNUM Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко предложил проанализировать региональную активность НКО — претендентов на президентские гранты. «Что меня поразило, у нас в качестве передовика оказался город Шарыпово Красноярского края. Это маленький город, из которого сразу четыре проекта получили очень высокие экспертные оценки, — заявил он на заседании Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов на развитие гражданского общества, на котором подводятся итоги первого в 2017 году конкурса. — Это сразу говорит о некой такой культуре, если хотите».

Первый замглавы администрации президента задался вопросом, что послужило причиной такой активности НКО именно из этого города. «Это такая среда для развития НКО, активность каких-то лидеров, которые смогли это организовать. Не знаю, но результат интересный. Много чего можно будет проанализировать по отдельным регионам», — заключил он.