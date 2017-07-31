«Нововведения на конкурсе президентских грантов дали хороший результат»

Москва, , 23:08 — REGNUM Нововведения, внедренные в 2017 году при проведении конкурса на получение президентских грантов для некоммерческих организаций (НКО), дали хороший результат. Об этом, как передает ТАСС, заявил сегодня, 31 июля, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на заседании Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов на развитие гражданского общества, на котором подводятся итоги первого в 2017 году конкурса.

«Мы не зря с вами потратили силы и время на эту работу», — отметил чиновник. Он напомнил, что главной задачей организаторов было сделать конкурс президентских грантов «более доступным для НКО и в первую очередь для НКО из регионов».

«Конечно, окончательные выводы можно будет делать, когда проекты будут реализованы, и мы посмотрим, какой эффект и какой результат они дают. Но на стадии отбора мы точно можем говорить, что у нас беспрецедентная активность — 6 тысяч 623 заявки практически из всех регионов РФ. Это примерно в два раза больше, чем раньше поступало на конкурс», — подчеркнул Кириенко.

По его мнению, очень важно то, что среди получивших наибольший балл абсолютное большинство — представители регионов (81,5%).

«Сработала и та логика, которую мы с вами обсуждали и вырабатывали, — что нужно дать возможность заявляться и на малые гранты», — сказал первый замглавы администрации Кремля. Так, судя по количеству претендентов на гранты в размере 200 тыс. рублей или 500 тыс. рублей, организаторы «правильно оценили потребность НКО, для которых это оказалось важным», сказал он.

«Можно сказать, что весь набор нововведений, которые мы с вами утверждали, — единый оператор, электронная форма подачи заявки, которая стала значительно более простой, открытая прозрачная система критериев оценки, возможность поддержки небольших проектов — все это, безусловно, дает свой результат», — убежден Кириенко.