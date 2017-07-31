Ленобласть назвала шесть проектов для федерального софинансирования

Санкт-Петербург, , 22:06 — REGNUM Правительство Ленинградской области рассчитывает на софинансирование из федерального бюджета шести объектов транспортной инфраструктуры. Об этом сегодня, 31 июля, по итогам заседания координационного совета по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Приоритетными для региона объектами являются строительство развязки в Мурино и Новом Девяткино на границе с Петербургом, а также строительство мостов через реки Волхов и Свирь.

Глава региона отметил, что подробно обсудил проекты с министром транспорта Максимом Соколовым ещё 29 июля, когда глава ведомства приезжал в Гатчину на празднование 90-летия Ленобласти.

Губернатор подчеркнул, что наиболее важными считает заявки на софинансирование строительства дорожной развязки в районе Мурино и Новое Девяткино.

«Сегодня уже за счёт частных инвесторов подготовили проект, он прошел экспертизу. Уже реализуется первый этап — прокол под Кольцевой автодорогой. Это позволит сэкономить время, будет меньше пробок. Но мы прекрасно понимаем, что нам нужна современная развязка, которая выходила бы на КАД. Стоимость проекта — порядка 3,5 млрд рублей. Это уже без той части, которую финансируют частные инвесторы. Мы готовы вложить в этот проект в соотношении 50 на 50», — пояснил Александр Дрозденко.

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Второй не менее важный инфраструктурный объект — мост через реку Волхов, который, по словам губернатора, был построен ещё к Олимпиаде 1980 года. «К сожалению, тогда торопились, мост был построен по быстрым технологиям. По заключениям экспертов, мост может просуществовать не более пяти лет», — рассказал Дрозденко.

Строительство будет осуществляться в два этапа. «Само строительство моста потребует порядка 2 с лишним миллиардов рублей, а подходы и развязки — около 1 миллиарда рублей», — пояснил глава Ленобласти.

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Третий проект, на который просит денег Ленобласть, — мост через реку Свирь. «Свирская ГЭС требует с каждым годом снижения нагрузки на плотину. Мы сегодня уже не можем крупные автомобили пропускать через полотно плотины. Заявленная стоимость — порядка 4 млрд рублей», — сказал губернатор Ленобласти.

В заявку на софинансирование из федерального бюджета власти Ленобласти включили проект строительства мостов через реку Волхов в Киришском районе и через реку Свирь в Подпорожском районе (в 2 этапа). Мост через Волхов обойдется в 2,6 млрд рублей.

Регион рассчитывает на софинансирование в 0,7 млрд рублей в 2018 году, 1,5 млрд рублей — в 2019 году и 0,4 млрд рублей — в 2020 году. На мост через Свирь придется потратить 1,9 млрд рублей. Власти рассчитывают на софинансирование в размере 0,7 млрд рублей в 2019 году и 1,2 млрд рублей — в 2020-м.

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Также в заявку включено строительство развязки с КАД Петербурга для подключения транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Девяткино» стоимостью 1,2 млрд рублей. Власти просят выделить из федерального бюджета 1 млрд рублей (по полмиллиарда на 2019 и 2020 год).

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Капремонт региональной дороги Санкт-Петербург — Приозерск власти региона просят полностью профинансировать из федеральных средств. На это требуется 0,55 млрд рублей в 2018 году.

На подъездную дорогу к бухте Владимирская в Приозерском районе правительство Ленобласти просит 0,1 млрд рублей при почти аналогичной предварительной стоимости реализации.

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