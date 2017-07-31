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Польша усиливает охрану государственных лиц

Политика

Новая спецслужба получит право вести оперативно-розыскную работу

Варшава, 31 июля 2017, 21:19 — REGNUM  Польское правительство одобрило законопроект о создании Службы защиты государства (SOP), которая заменит прежнее Бюро охраны правительства (BOR), сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Польши.

Создание SOP мотивировано «обеспечением надлежащего стандарта защиты главных лиц государства и государственных объектов». В настоящее время за их безопасность отвечают компании, которые не всегда в состоянии обеспечить соответствующие стандарты.

Решение о предоставлении охраны будет принимать министр внутренних дел. Служба защиты государства получит возможность вести оперативно-розыскную работу. Ранее Бюро охраны правительства могло только запрашивать информацию от других спецслужб. Также в обоснованных случаях SOP сможет пользоваться помощью полиции, пограничной охраны или военной полиции.

Напомним, что за последние два года президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Польши Беата Шидло попадали в автомобильные аварии, которые могли привести к неприятным последствиям для руководителей государства. Деятельность Бюро охраны государства становилась предметом разбирательства Сейма Польши и средств массовой информации.

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