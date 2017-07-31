«Антироссийскими санкциями США решают свои проблемы за счет Европы»

Берлин, , 21:06 — REGNUM Большей части населения Германии новый пакет санкций США в отношении России не нравится, — делает вывод обозреватель немецкого журнала Der Spiegel Беньямин Биддер, анализируя данные последнего опроса, проведенного институтом Forsa.

«Только 6% респондентов признают действия американского правительства правильными, а 83% — придерживаются противоположного мнения. При этом 77% немцев уверены, что США хочет введением санкций не придушить Россию, а решить свои собственные экономические проблемы и, возможно, за счет Европы, Германии в частности», — отмечает он.

Опрос, данные которого приводит журналист, проводился 7−11 июля по заказу энергетической компании Wintershall, выделяющей 950 млн евро на строительство газопровода Nord Stream 2, который строит «Газпром».

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По мнению корреспондента, этот проект, ставший причиной споров между Вашингтоном и Берлином, и явился одной из движущих сил процесса выработки нового пакета санкций.

«Какие могут быть сомнения, если конгрессмены черным по белому в тексте законопроекта выводят: «строительство газопровода неприемлемо, вместо этого Европа должна отдать предпочтение закупкам энергоносителей в США»? Неудивительно, что после обнародования такой формулировки из Берлина моментально прозвучали возражения в адрес Вашингтона», — пишет журналист.

Биддер отмечает «падение популярности Штатов в Германии по сравнению с последними годами: в 2013 году 50% немцев считали американцев надежными поставщиками энергоносителей, в марте нынешнего года таких набиралось всего 24%, а сейчас — всего 13%».

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