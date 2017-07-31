ФСБ и полиция ловили нелегальных мигрантов в Калининграде

Калининград, , 20:12 — REGNUM В Калининградской области спецслужбы совместно с полицией провели спецоперацию по поимке нелегальных мигрантом. Об этом сегодня, 31 июля, сообщает пресс-служба Управления Федеральной Службы Безопасности (ФСБ) России по Калининградской области.

Сообщается, что в целях противодействия нелегальной миграции на территории Калининградской области сотрудники УФСБ России и УМВД России по региону провели первый этап межведомственной специальной операции «Нелегал-2017».

В ходе спецоперации сотрудники МВД и ФСБ проверили свыше 300 человек, осуществлявших трудовую деятельность в крупных торговых центрах Калининграда. Среди них были выявлены 19 иностранных граждан, у которых не было соотвествующих разрешительных документов. 10 из них незаконно находились на территории Российской Федерации.

В итоге, 19 граждан стран Средней Азии были привлечены к административной ответственности по статьям 18.8 («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации») и 18.10 («Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации») Кодекса об административных правонарушений. 10 из них были выдворены за пределы Российской Федерации.

Кроме того, к административной ответственности были привлечены сотрудники компаний, которые взяли на работу нелегальных мигрантов. Против них было начато административное производство по статье 18.15 («Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства») КоАП РФ.

Также к административной ответственности были привлечены юридические лица, взявшие к себе на работу нелегалов. общая сумма штрафов для юридических лиц превысила 7,5 млн рублей.

Спецслужбы и полиция намерены проводить подобные рейды на регулярной основе.