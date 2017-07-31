Похищения и убийства исследователей не остановят разведку нефти в Нигерии

Абуджа, , 19:34 — REGNUM Ученые Нигерии продолжат разведку месторождений нефти в районе бассейна озера Чад, несмотря на похищение исследователей, заявили в университете Майдугури и государственной нефтяной компании NNPC, 31 июля сообщает Reuters.

Университет Майдугури продолжит разведку нефти в районе озера Чад, несмотря на недавний инцидент, заявил пресс-секретарь университета Данджума Гамбо.

Напомним, 25 июля на северо-востоке Нигерии были похищены трое сотрудников университета Майдугури. Видео с похищенными опубликовали 29 июля.

28 июля произошло нападение на сотрудников государственного нефтедобывающего концерна NNPC. Власти возложили ответственность за нападение на боевиков группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Позднее поступило сообщение о гибели 50 сотрудников NNPC.

Среди погибших было несколько исследователей с кафедры геологии университета города Майдугури, столицы штата Борно.

За последние восемь лет от рук боевиков «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погибли около 20 тыс. человек. С 1 июня текущего года по меньшей мере 113 человек были убиты террористами «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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