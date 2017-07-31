Глава Гагаузии в соцсети сожалеет о срыве визита Рогозина

Комрат, Молдавия, , 19:32 — REGNUM Башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах «глубоко сожалеет» о несостоявшемся визите вице-премьера Российской Федерации Дмитрия Рогозина и той антироссийской истерии, которая поднялась в стране в последние дни. Об этом говорится в заявлении Влах, опубликованном в соцсети, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Очевидно, что Республику Молдова пытаются втянуть в опасные геополитические игры и открытое противостояние с важнейшим политическим и экономическим партнером. В этой связи считаю важным заявить, что в Гагаузии решительно осуждают любые действия, направленные на ухудшение молдавско-российских отношений. Народ Гагаузии высоко ценит многовековые братские связи с российским народом и выступает за расширение сотрудничества с Россией в политической, социально-экономической и гуманитарной сфере. Уверена, что эту позицию разделяют абсолютное большинство наших сограждан в Республике Молдова», — заявила Влах.

Стоит отметить, что позиция Влах появилась лишь в соцсетях. На официальном сайте башкана, где публикуются все официальные заявления, а также персональном сайте Влах оно опубликовано не было.

Напомним, 28 июля власти Румынии не пропустили самолет, на борту которого находился вице-премьер РФ Рогозин, через территорию страны. Российский политик планировал посетить Молдавию и ПМР по приглашению президента Молдавии Игоря Додона для участия в мероприятиях, посвященных 25-летию миротворческой операции в Приднестровье.