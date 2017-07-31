Киев, , 18:53 — REGNUM Указания посольства США о необходимости пересмотреть рейтинг кандидатов на должности судей Верховного суда не что иное, как яркий пример внешнего управление Украиной, заявил журналистам 31 июля политик и общественный деятель Виктор Медведчук.

В частности, в сообщении посольства США на Украине говорится, что добропорядочность многих кандидатов «вызывает сомнения», и Высший совет правосудия должен отдельно рассмотреть каждую кандидатуру перед ее утверждением и передачей на подпись президенту.

Сегодня, утверждает лидер «Украинского выбора», вся полнота власти на Украине принадлежит «вашингтонскому обкому» ― «стратегическим партнерам» Украины.

«Вы заметили, как наши политики и чиновники любят порассуждать о независимости и суверенитете Украины? Такие разговоры — цинизм высшей пробы. Украина ― не суверенное государство, в котором вся полнота власти принадлежит Украинскому народу. Отнюдь. Сегодня вся полнота власти принадлежит «вашингтонскому обкому» ― нашим «стратегическим партнерам», — отмечает он.

Об этом, по мнению политика, свидетельствует ситуация вокруг утвержденного Высшей квалификационной комиссией судей (ВККС) Украины рейтинга кандидатов на должности судей Верховного Суда.

»…Результаты отбора не устроили посольство США. Выразив сомнения в добропорядочности некоторых судей (этот месседж слово в слово повторяют и так называемые эксперты-общественники из числа грантоедов, которые ничего из себя не представляют, никому не известны и умеют только получать заокеанские гранты), посольство США заявило: «Высший совет правосудия должен отдельно пересмотреть каждую кандидатуру». Вот так, суверенному государству Украина прямым текстом дают указания относительно состава высшего судебного органа страны», — возмущается Медведчук.

Лидер «Украинского выбора» подчеркнул, что речь идет о конституционном формировании одной из трех ветвей власти.

«Вмешательство необходимо, чтобы отобрать тех, кто устраивает вашингтонских кукловодов. Именно так и осуществляется внешнее управление «независимой, суверенной» Украиной», — пояснил политик.