Анджей Дуда притормозил судебную реформу в Польше

Варшава, , 19:13 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на два законопроекта, касающиеся реформы судебной системы в республике. Об этом сегодня, 31 июля, сообщает пресс-служба канцелярии президента Польши.

Сообщается, что президент Дуда на основании статьи 122 раздела 5 конституции Польши передал законопроекты о Национальном судебном совете и Верховном суде на повторное рассмотрение сеймом.

Стоит отметить, что Дуда заявил о намерении ветировать два законопроекта — о Национальном судебном совете и Верховном суде — в минувший понедельник, 24 июля. Он подчеркнул, что Польше конечно необходима судебная реформа, но она не должна разделять общество и государство.

После того, как польский сейм и сенат приняли три законопроекта — о всеобщих судах, о Верховном суде и о Национальном судебном совете, в стране прокатились акции протеста, которые были организованны оппозицией.

Оппозиционные силы, прежде всего «Гражданская платформа», считают, что судебная реформа, затеянная правящей партией «Право и справедливость», ведет к уничтожению независимости судов.

С польской оппозицией солидарны и евробюрократы, которые прямо заявили, что польская судебная реформа входит в противоречие с законодательством Европейского союза. Европейская комиссия даже заявила, что в случае проведения данной реформы, против Польши будут применены санкции, в частности Варшаву могут лишить права голоса в Совете Евросоюза.

В итоге Дуда ветировал только два из трех законопроектов. Третий закон — о всеобщих судах — он подписал.