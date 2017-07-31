Глава Минтранса лично следит за очередями в петербургском метро

Санкт-Петербург, , 18:34 — REGNUM Министр транспорта России Максим Соколов лично следит за проблемами пассажиров петербургского метро, которые в последние дни столкнулись с гигантскими очередями из-за тотального досмотра их личных вещей в вестибюлях некоторых станций. Об этом Соколов сообщил 31 июля на заседании Координационного совета по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленобласти, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как ранее сообщал глава ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин, усиленный досмотр обусловлен требованиями Ространснадзора. 31 июля стало известно, что Гарюгин написал письмо на имя Соколова и губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко с просьбой отказаться от тотальных проверок всех «звенящих» пассажиров, так как это парализует работу метро.

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По словам Максима Соколова, он пока не видел такого документа

«Но о проблеме, которая существует в Петербурге, мне, безусловно, известно, она находится на моем личном контроле. Те мероприятия, которые должны были быть реализованы для пассажиров метрополитена Петербурга и настройки соответствующего досмотрового оборудования на минимальные предельные весовые границы металлических предметов, должны были существенным образом облегчить контроль и досмотр пассажиров. Поэтому, с учетом обращения руководителя метрополитена, мы, безусловно, с нашими коллегами из соответствующих служб, которые занимаются транспортной безопасностью, разберемся с этим вопросом и предпримем необходимые меры, чтобы эти мероприятия осуществлялись в достаточном режиме, но при этом не (мешали) обеспечивать основную задачу оказания услуг пассажирам», — сказал Соколов.

Как сообщалось, после проверки, начатой по следам апрельского теракта, Ространснадзор вынес в адрес метро 16 постановлений о привлечении к административной ответственности, указал на профнепригодность инспекторов службы контроля, отсутствие групп быстрого реагирования, стационарных камер наблюдения.

Метрополитен уже подал жалобу на решение Ространснадзора в Санкт-Петербургский городской суд и будет оспаривать назначенные штрафы. Ленинский районный суд Санкт-Петербурга отменил три постановления о назначении административных наказаний петербургскому метрополитену, вынесенных Ространснадзором.

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