Чувашия в 20 раз увеличивает средства на борьбу с терроризмом

Чебоксары, , 18:26 — REGNUM В Чувашии паспорта безопасности имеют чуть более половины мест массового пребывания людей. Об этом говорится в ответе заместителя прокурора Чувашской Республики Александра Григорьева, который не стал давать оценку антитеррористической защищённости мест массового скопления людей в республике. В МВД по Чувашии, куда ИА REGNUM также направило запрос, ситуацию пока не прокомментировали.

В республике мероприятия по профилактике терроризма реализуются в рамках государственной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики» на 2012−2020 годы (подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Чувашской Республике»). Аналогичные программы разработаны в муниципалитетах. В 2015 году в госпрограмму были включены мероприятия по развитию программно-аппаратного комплекса «Безопасный город».

«Подпрограммой предусматривается наращивание, модернизация и обслуживание ранее установленных сегментов АПК, в том числе систем видеонаблюдения и видеофиксации преступлений и административных правонарушений. В настоящее время функционирует более 700 приборов видеонаблюдения с выводом информации в центры обработки вызовов экстренных оперативных служб», — отмечают в прокуратуре.

По данным прокуратуры Чувашии, в 2016 году на реализацию подпрограммы по профилактике терроризма было направлено 525 тыс. рублей, запланированный объём финансирования на 2017 год — 5525 тыс. рублей. Кроме того, для «повышения уровня антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей дополнительно запланировано выделить 5 млн рублей», говорится в ответе прокуратуры.

В надзорном ведомстве отмечают, что в Чувашии все места массового пребывания людей категорированы. Из них только 55,5% имеют паспорта безопасности. На стадии согласования находятся документы в отношении 27,7% объектов, в стадии разработки — материалы по 11% объектам массового скопления людей. Остальные объекты находятся в стадии реконструкции, что стало поводом для прекращения работы по разработке паспорта безопасности.

«Муниципальными антитеррористическими комиссиями на 2017 год запланированы проверки фактического состояния антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей с рассмотрением их результатов на заседаниях комиссий», — отмечается в ответе ведомства.

Всего в I полугодии органами прокуратуры Чувашии выявлено 360 нарушений в сфере обеспечения антитеррористической защищённости объектов (территорий). Для их устранения внесено 196 представлений, по результатам рассмотрения которых 146 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заместитель генпрокурора Виктор Гринь во время заседания президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании России заявил, что власти всех регионов не могут обеспечить должный уровень защиты мест массового скопления людей. Особую обеспокоенность вызывает ситуация с обеспечением антитеррористической защищённостью объектов.

«Во всех субъектах прокурорами констатирован низкий уровень защиты мест массового пребывания людей, объектов образования, здравоохранения, а именно отсутствие охранных систем, надлежащего пропускного режима, наружного освещения, ограждения территорий, а также экстренной связи с правоохранительными органами», — подчеркнул Гринь.

По его словам, в ряде регионов органами местного самоуправления «длительное время не завершается категорирование мест массового пребывания людей по степени угрозы совершения террористических актов, без чего невозможно оформление паспорта их безопасности». В их числе была названа Чувашия. Также в этот перечень регионов вошли Дагестан, Карачаево-Черкессия, Забайкальский и Пермский края, Брянская, Владимирская и Омская области.

Читайте также: Генпрокуратура констатирует низкий уровень антитеррористической защиты в РФ