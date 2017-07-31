«Самая болезненная мера для Польши — российское вещание на польском языке»

Калининград, , 18:15 — REGNUM Самая болезненная мера для Польши — это активизация Россией польскоязычного информационного вещания. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал сегодня, 31 июля, руководитель Польского культурного центра в Калининграде Томаш Оманьский, комментируя сообщение «Известий» о готовящихся МИДом России «асимметричных мер» в адрес Польши, в том числе экономического характера.

«К сожалению, я боюсь, что экономические меры, которые ударят, прежде всего, по обычному населению, абсолютно не будут иметь никакого значения для властей имущих в Польше, — сказал собеседник ИА REGNUM. — Это мы уже проходили пару лет назад, когда Россия ввела санкции, вспомните те же яблоки. Польская аграрная промышленность получила глобальный ущерб, но это не остановило наше правительство. Также это самое правительство само уничтожило экономическое сотрудничество с Россией в виде малого приграничного передвижения с Калининградской областью».

Эксперт полагает, что самая болезненная меря в адрес польских политических элит — это значительное усиление Россией деятельности в польскоязычном информационном пространстве.

«Сегодня российскую точку зрения на польском языке освещает лишь «Спутник». Это капля в море, — продолжил руководитель Польского культурного центра в Калининграде. — Нужны десятки программ на польском языке — в интернете, печатной продукции, на радио, телевидении».

По мнению Оманьского, Россия должна создать и организовать мощный информационный поток о позитивных и созидательных страницах российско-польской истории, о которых молодое поколение Польши уже не знает. «Это касается совместной борьбы Красной армии с гитлеровской Германией в составе Войска Польского, совместного послевоенного строительства польских городов и промышленности и многого другого», — сказал эксперт.

«Этого нынешние власти Польши боятся больше всего. Бояться здравого смысла», — подытожил Оманьский.

Другой калининградский эксперт по польской проблематике, экс-консул России в Познани, а ныне глава Общественного совета при Агентстве по международным связям Калининградской области Юрий Рожков-Юрьевский также считает, что прекращение экономического сотрудничества с Польшей непродуктивно.

«Поймите правильно, это совершенно непродуктивно, — сказал он корреспонденту ИА REGNUM. — Мы с Соединёнными Штатами в период острейшего противостояния не идём на разрыв экономических связей. Обрубать экономику между Россией и Польшей и надеяться, что Варшава после этого отменит закон о сносе памятников, на мой взгляд, самое последнее дело».

«Уверяю, поляки не отменят, — продолжил Рожов-Юрьевский. — Они даже с Евросоюзом сейчас конфронтируют (речь идет о беспрецедентной инициативе Еврокомиссии начать санкционную процедуру в отношении Польши. — ИА REGNUM ).

«Пока у власти будет стоять правительство Качиньского-Дуды, ничего ждать хорошего не придётся», — заключил экс-дипломат.

ИА REGNUM дополняет, что в 2017 году три крупные польские сельскохозяйственные предприятия планируют стать резидентами Особой экономической зоны в Калининградской области. Кроме того, в приграничном с Польшей Багратионовском районе польская садоводческая компания уже высадила и ухаживает за промышленным яблоневым садом площадью свыше 130 гектаров, а также начала строительство плодохранилища.

Напомним, 17 июля 2017 года президент Польши Анджей Дуда подписал закон о запрете пропаганды коммунизма. Документ предусматривает снос около 500 памятников советским воинам, отдавшим жизнь за освобождение Польши от нацистской оккупации. Закон о декоммунизации вступает в силу 22 октября 2017 года.