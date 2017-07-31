Понедельник, 31 Июля 2017 года
18:51:14 МСК

Жажда жизни, денег и власти: Радио REGNUM: Главные новости дня

Политика

Радио REGNUM

Жажда жизни, денег и власти: Радио REGNUM: Главные новости дня
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 31 июля 2017, 18:00 — REGNUM  

Читайте ранее в этом сюжете: Радио REGNUM: миграция, спекуляция и интервенция — Аналитика

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Радио REGNUM