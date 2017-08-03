«США уйдут, а вы останетесь». Судьба курдов после завершения конфликта

Ватикан, , 02:54 — REGNUM Активность курдских группировок, участвующих в ближневосточном конфликте, сталкивается не только с противодействием как со стороны исламистов и традиционных политических сил региона, но и с собственным взглядом на развитие ситуации с точки зрения христиан Ближнего Востока. О том, какое отражение эта и другие проблемы находят СМИ Ватикана, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

По сообщению Agenzia Fides (Ватикан), приближающийся референдум, назначенный референдум Иракского Курдистана на 25 сентября, накаляет обстановку в отношениях между курдами и христианскими движениями. Местные источники сообщают, что проведение встречи с участием делегатов от христианских общин натолкнулось на отсутствие единой политической платформы, объединяющей всех христиан, проживающих на территории запланированной в качестве Иракской Курдистанской автономии.

Последнее время активно обсуждается судьба иракской провинции Ниневия, которая после изгнания оттуда боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) становится «спорной» территорией, что угрожает установлению стабильности в данном регионе. Вопрос курдской независимости оставляет массу тревожных вопросов о судьбе ближневосточных христианских общин. Данный вопрос осложнен также наличием многих курдских группировок, имеющих разное происхождение и политическую историю. Что препятствует как процессу нормализации на севере Сирии, так и в районах планирующейся курдской автономии на территории Ирака. Христианские общины остаются в состоянии окружающей политической неопределенности.

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