Внук президента Казахстана стал главой Федерации альпинизма

Астана, , 17:12 — REGNUM Сын казахстанского сенатора Дариги Назарбаевой и внук президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Нурали Алиев стал президентом казахстанской Федерации альпинизма и спортивного скалолазания. Об этом сегодня, 31 июля, сообщает центр деловой информации Kapital.kz.

Решение об избрании Алиева на пост президента было принято в ходе Внеочередной конференции федерации. Также на конференции был утвержден новый состав президиума.

Председателем попечительского совета Федерации стал председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана и тесть Нурали Алиева Берик Имашев.

Бывший президент Федерации альпинизма и спортивного скалолазанияБаглан Жунус стал ее первым вице-президентом, а вице-президент Казбек Валиев также избран генеральным секретарем федерации.

Должность еще четырех вице-президентов федерации заняли знаменитый альпинистАртем Скопин, Сергей Беляков, Владимир Селиванов и С. Искакова.

Напомним, Нурали Алиев родился 1 января 1985 года в Алма-Ате. Он является сыном ныне покойного опального казахстанского политика Рахата Алиева и дочери президента Казахстана Дариги Назарбаевой. В настоящее время известен как бизнесмен, которому принадлежат телеканал НТК и телерадиокомпания «Радиосити».

Карьера Нурали Алиева началась в 19 лет с должности президента АО «Сахарный центр» (02.2004−03.2006). После этого он стал членом Совета директоров АО «Нурбанк» и президентом музыкального телеканала «Hit TV» (2006−27.02.2007). Следующими этапами развития его карьеры стали должности первого заместителя председателя правления АО «Нурбанк» (27.02.2007−11.10.2007) и председателя совета директоров АО «Нурбанк» (11.10.2008−12.2008). После этого он побывал вице-президентом АО «Банк Развития Казахстана» (с 12.2008, согласован с АФН Республики Казахстан протокол № 51 от 04.02.2009 г. ) и управляющим директором АО «Банк развития Казахстана» (с 06.2009−2013). Также он был председателем правления акционерного общества «Транстелеком» (26.11.2013−12.2014) и заместителем акима (мэра) Астаны (12.2014−03.2016).

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