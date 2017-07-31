Кремль не думает о сроках выдачи виз после сокращения дипмиссии США

Москва, , 16:52 — REGNUM Российские власти не располагают информацией о том, как повлияет сокращение численности персонала американского дипломатического представительства в РФ на скорость выдачи виз. Об этом сегодня, 31 декабря, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Напомним, бывший посол США в Москве Майкл Макфол предположил, что сокращение персонала американской дипломатической миссии в России приведет к значительному увеличению сроков оформления виз. Дипломат считает, что российским гражданам надо приготовиться «ждать виз для въезда в США неделями, если не месяцами».

Журналисты спросили Пескова, что по этому поводу думают в Кремле.

«Мы не знаем. Этого я не могу сказать, это нужно обращаться в посольство Соединенных Штатов Америки», — ответил пресс-секретарь президента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин принял ответные меры на высылку российских дипломатов из США и арест российской дипломатической собственности, которые были произведены в последние дни администрации предыдущего президента США Барака Обамы.

Отныне численность персонала дипломатической миссии США в РФ не должен превышать численность российской дипмиссии в Америке — то есть 455 человек с каждой стороны.

Известно, что в американском дипломатическом представительстве в России работают 1210 человек. Теперь 755 из них должны будут прекратить свою деятельность.