Ватикан высказался о судьбах современного человечества

Ватикан, , 02:19 — REGNUM Какова модель глобализации, которую Ватикан согласен был бы рассматривать в качестве перспективной? Об этом в своем интервью итальянской газете Il Sole 24 Ore рассказал кардинал Пьетро Паролин, государственный секретарь Святого престола. Как официальные лица Ватикана оценивают современное состояние мироустройства и разворачивающиеся перед человечеством перспективы, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Стоит упомянуть, что папа римский Франциск квалифицирует современную ситуацию с мировыми конфликтами как «Третью мировую войну по частям». Все типы насилия, продемонстрированные в сегодняшних разнообразных войнах, терзающих население Земли, имеют своей причиной неспособность обнаружить общечеловеческий порядок «справедливости и человеческого развития».

Таким образом, диалог между церквями, например Русской Православной и Католической, является важным этапом на пути поиска упомянутой площадки согласия. Попытки некоторых западных политиков исключить Россию из исторической европейской цивилизации являются не только необоснованными, но и препятствующими налаживанию общего взаимопонимания. Когда папа Иоанн Павел II представлял себе Европу от Атлантики до Урала, он подразумевал не «западную экспансию», а более сплоченную «команду всего континента».

О том, какие шансы для урегулирования нынешней напряженной международной ситуации видит официальный Ватикан, читайте в статье: Ватикан просить дать время Трампу и не отталкивать Россию

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