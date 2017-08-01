Грузия: три политических субъекта — три полюса власти

Тбилиси, , 04:42 — REGNUM Во властной системе Грузии ясно выделяются три полюса, или три субъекта — правящая партия «Грузинская мечта», «Единое национальное движение», президент и его администрация. Эта система, которая оформилась в скором времени после вступления в должность президента Георгия Маргвелашвили, проявляет свою трехполюсность практически в любом значимом вопросе. О ситуации на политической арене Грузии пишет корреспондент ИА REGNUM Ирина Инашивили.

Наиболее отчетливо эта система продемонстрировала себя, когда составлялся и обсуждался проект конституционных изменений. Необходимость реформирования основного закона признавалась всеми участниками, и тем не менее, когда работа над проектом Конституции начиналась, президент Маргвелашвили отказался участвовать в деятельности государственной конституционной комиссии.

Он считал, что председательствовать в комиссии по разработке новой Конституции должен он сам, а также премьер-министр и председатель парламента, и предлагал создать соответствующую комиссию. Когда же ему заявили, что только парламент имеет полномочия на принятие Конституции, но президент может участвовать в работе комиссии (председателем которой будет в любом случае спикер парламента), он отказался и начал параллельный процесс обсуждения реформы.

Что же касается оппозиции с локомотивом в виде партии бывшего президента Саакашвили, она изначально приняла участие в составлении и обсуждении проекта реформы Конституции, одновременно выказывая поддержку протестной позиции президента.

О проявлениях трехполюсности в политической жизни официального Тбилиси читайте здесь: Грузия: Три полюса власти

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