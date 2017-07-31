ПМР об обидчиках Рогозина: «Граждан России никто не имеет права ущемлять»

Тирасполь, , 16:02 — REGNUM Выдворение Молдавией группы российских артистов, направлявшихся в Приднестровье, и недопуск на празднование 25-летия миротворческой операции в ПМР спецпредставителя президента России Дмитрия Рогозина — «факт вопиющего характера». Об этом заявил в ходе праздничных мероприятий в Бендерах президент Приднестровья Вадим Красносельский, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Российских граждан никто не имеет права ущемлять в свободе передвижения — визовый режим или безвизовый режим, — заявил глава государства. — Если безвизовый режим, то тогда гражданин прилетает сюда, говорит о своём намерении посетить данное государство по всем возможным причинам, включая праздник 25-летия. А тут без всяких оснований граждан России просто выдворили с кишинёвского аэропорта. Всё закончилось тем, что самолёт Дмитрия Олеговича Рогозина вообще был развёрнут в небе и возвращён опять в Российскую Федерацию. Так поступать нельзя».

27 июля власти Молдавии задержали в аэропорту Кишинева и выдворили из страны группу российских артистов, направлявшихся в Приднестровье. 28 июля власти Румынии не пропустили самолет, на борту которого находился вице-премьер РФ Рогозин, через территорию страны.

Российский политик планировал посетить Молдавию и ПМР по приглашению президента Молдавии Игоря Додона для участия в мероприятиях, посвященных 25-летию миротворческой операции в Приднестровье. Туда же направлялись выдворенные Кишиневом артисты.

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