На выборах в конституционную ассамблею Венесуэлы «победил мир»

Каракас, , 16:04 — REGNUM Президент Национального избирательного совета (НИС) Венесуэлы Тибисай Лусена заявила, что 30 июля в день выборов в Национальную конституционную ассамблею «победил мир», и проголосовало более 8 миллионов человек, сообщает HispanTV.

Президент НИС в своем первом информационном бюллетене уточнила, что явка составила 41,53%, то есть 8 089 320 человек в выборах 537 из 545 членов Ассамблеи.

«Победил мир, а когда побеждает мир, побеждает и Венесуэла», — заявила глава НИС из штаб-квартиры органа, расположенной в Каракасе.

«Мы поздравляем весь народ с этим замечательным участием», — добавила Лусена.

Глава НИС также считает, что «эти выборы стали особенными», ссылаясь на акты насилия, которые произошли в стране, поэтому поздравила тех венесуэльцев, которые участвовали в выборах, и тех, кто не участвовал, однако отказался от насилия.

Лусена отметила «такую высокую явку» и удивительно массовое голосование венесуэльцев, несмотря на все трудности и угрозы.

Между тем правая оппозиция, не принявшая участия в выборах членов Конституционной ассамблеи, попыталась организовать массовые акции протеста и блокировать избирательный процесс.

Некоторые из демонстраций переросли в массовые беспорядки, в результате которых по данным генпрокуратуры страны в разных штатах погибло 10 человек, включая двух подростков и одного военнослужащего Национальной гвардии.

Согласно полученным результатам, среди избранных в Конституционную ассамблею фигурируют бывший министр внутренних дел Диосдадо Кабельо и бывший министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес как члены правящей Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV).

Напомним, после месяца политического кризиса и протестов в стране президент Николас Мадуро 1 мая 2017 года объявил о созыве Национальной конституционной ассамблеи на основании статьи 348 Конституции, направленной на расширение и защиту социальных прав венесуэльцев, закрепленных в Конституции 1999 года, а также для преодоления тяжелой экономической ситуации, борьбы с терроризмом и обеспечение мира и диалога с оппозиционными силами.