Любытинский район Новгородской области возглавил бизнесмен

Любытино, Новгородская область, , 15:51 — REGNUM Главой Любытинского района Новгородской области избран совладелец базы отдыха «Любытино Хутор»Андрей Устинов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, так проголосовали депутаты районной думы 28 июля.

Новый глава избран открытым голосованием, в котором приняли участие все 16 депутатов, из них Устинова поддержали девять человек. Второй кандидат, отобранный по конкурсу, — заместитель главы администрации Любытинского района Сергей Сивец — набрал в свою поддержку только семь голосов депутатов.

Всего в конкурсе принимали участие трое претендентов. Ведущий специалист юридического отдела администрации Любытинского района Елена Богданова не прошла конкурсный отбор, состоявшийся 24 июля.

Избранный главой района Андрей Устинов вступит в должность 11 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до 15 мая 2017 года Любытинский район Новгородской области в течение четырёх лет возглавлял Тимофей Гусев, получивший назначение на пост вице-губернатора. В правительстве области Гусев теперь курирует отрасли сельского хозяйства, лесного хозяйства, лесной промышленности и природных ресурсов.

Напомним, Любытинский район расположен на севере Новгородской области, граничит с Ленинградской областью. Население района на начало 2017 года составляло 8,8 тыс. человек, при этом 51,33% населения проживает в городских условиях — в двух рабочих посёлках Любытино и Неболчи.

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