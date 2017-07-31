Москва, , 15:28 — REGNUM Чтобы адекватно ответить на преступления властей Польши против памяти о Великой Отечественной войне, России следует сначала исправить собственную историческую политику, заявил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров, комментируя публикацию газеты «Известия» о готовящихся властями Российской Федерации мер асимметричного характера в ответ на принятый в Польше закон о декоммунизации, предусматривающий демонтаж памятников советским воинам в стране.

«Во-первых, о качестве источника. Буквально на днях известия ссылались на некий свой дипломатический источник, который трактовал проблемы Карабаха. И вскоре этот «дипломатический источник» «Известий» был МИД РФ дезавуирован. Кроме того, собственные источники ИА REGNUM ясно говорят, что никто в мире известиям этой информации, которая оказалась ошибочной, и, более того, явно ангажированной из Баку, не давал.

Во-вторых, что касается ответных мер. Ответные меры многократно было анонсированы в Госдуме и так далее. Они носят общегосударственный, а не чисто дипломатический характер. Поэтому ссылка на дипломатический источник снова негодная, снова неприемлемая. А мы можем предположить, что настоящим источником этой информации в газете «Известия» служит административные круги в России, что повышает качество и вес сигнала.

Третье. Проблема в том, что для того, чтобы принять адекватные симметричные меры против преступлений против памяти о Великой Отечественной войне, которые совершаются сегодня в Польше, России надо сначала исправить собственную историческую политику. Потому что преступления против памяти о Великой Отечественной войне совершаются и в самой России и не встречают адекватного ответа.

Прежде чем отвечать Польше, Кремль должен наказать любителей Маннергейма. Преступления против памяти происходят у нас в России, одним из примеров этого преступления является мемориализация соучастника, соорганизатора блокады Ленинграда, организатора геноцида русского народа в Карелии Карла Маннергейма и прославление Романовых, которые присягнули Гитлеру.

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Кроме того, преступлением, по моему мнению, против памяти о Великой Отечественной войне является продолжающаяся в России забвение героической роли Войска Польского, которое вместе с Красной Армией брало Берлин. И заслуженно в Польше несколько лет назад обижались на то, что на Парад 9 мая в Москву пригласили даже индийские войска, а поляков забыли.

Подлинным, качественным ответом на польские преступления будет память о настоящих польских героях Войска Польского».

Напомним, в своем материале от 31 июля газета «Известия» сообщила со ссылкой на «источник в дипломатических кругах», что ответные меры рассматриваются в нескольких вариантах, одна из мер — персональные санкции для тех польских политиков, кто был причастен к созданию закона. Также речь идет об «экономических мерах воздействия».

В российском МИДе изданию заявили, что принятие польским правительством поправок в закон о декоммунизации, предполагающих снос советских памятников, «не останутся без последствий».

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«Польские власти должны отдавать себе отчет в том, что их недружественные действия в мемориальной сфере не останутся без последствий, — говорится в комментарии департамента информации и печати внешнеполитического ведомства. — В отношении польской стороны будут приняты адекватные ответные меры, которые могут носить асимметричный характер».

Как сообщало ИА REGNUM, закон о запрете пропаганды коммунизма был подписан президентом Польши Анджеем Дудой 17 июля. Документ предусматривает снос памятников советским солдатам, которые освобождали Польшу от нацистов.

25 июля Совет Федерации обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением ограничить сотрудничество с Варшавой. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, российский лидер пока «не принимал и не озвучивал» никаких решений на этот счёт.