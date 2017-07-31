МИД просит не перекладывать на РФ и Китай ответственность за КНДР

Москва, , 15:21 — REGNUM Попытки представителей США и ряда других стран обвинить Россию и Китай в ситуации с КНДР несостоятельны. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ, обнародованном на сайте ведомства.

«Призываем все вовлеченные стороны воздержаться от любых шагов, способных привести к дальнейшей эскалации напряженности, — говорится в сообщении. — Расцениваем как несостоятельные попытки представителей США и ряда других стран переложить ответственность за происходящее на РФ и Китай, чуть ли не обвинить Москву и Пекин в «потакании» ракетно-ядерным амбициям КНДР».

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Москва и Пекин разработали совместную «дорожную карту», исключающую применение силы или угрозу, а также предлагающую комплексное решение всех проблем региона.

Ранее издание Politico сообщило, что советники президента США Дональда Трампа ведут разработку экономический санкций в отношении Китая. Белый дом считает, что Пекин делает недостаточно, чтобы остановить Пхеньян от создания ядерного оружия.

Автор статьи подчеркнул, что у Вашингтона якобы есть претензии к методам торговли, которые использует Пекин.

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