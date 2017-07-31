Последствия шквала в Архангельской области устранят в кратчайшие сроки

Архангельск, , 15:11 — REGNUM Губернатор Архангельской области Игорь Орлов поручил задействовать все силы для борьбы с последствиями шквала, накрывшего 30 июля село Карпогоры Архангельской области. Ветер повалил деревья и линии электропередач, снес крыши домов, без света остались более 5 тысяч человек. Жертв и пострадавших в результате разгула стихии нет.

Чрезвычайная ситуация в селе Карпогоры стала одной из центральных тем повестки оперативного заседания правительства Архангельской области 31 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Вместе с руководством района и профильными специалистами оцениваем масштабы ущерба и определяем объёмы необходимых ресурсов, — сообщил Игорь Орлов. — Основная часть мероприятий по устранению негативных последствий должна быть выполнена в течение ближайших суток, ремонтные работы на котельной и других объектах — в соответствии с технологическими графиками».

Губернатор Поморья отметил высокий профессионализм и скорость реагирования аварийных служб. Через несколько часов после шквала был проведен разбор завалов на центральных улицах села, жителям оказана адресная помощь. По поручению губернатора из Архангельска в Карпогоры были направлены более 20-ти спасателей ГУ МЧС России по Архангельской области и регионального агентства государственной противопожарной службы для проведения восстановительных работ, доставки резервных источников энергоснабжения, оказания методической и практической помощи по определению ущерба.

По предварительным оценкам, шквал нанес ущерб на четыре миллиона рублей. Без электроснабжения остался 701 дом с населением до 5 тысяч человек, в том числе более 900 детей, 4 социально-значимых объекта — 2 школы, ЦРБ и детский сад. От электроснабжения также отключены 3 вышки операторов сотовой связи.

В Пинежском районе все силы и средства в настоящее время брошены на ликвидацию последствий происшествия. По словам главы Пинежского района Александра Хромцова, в Карпогорах активно работают бригады энергетиков: «С пяти часов утра уже начали подачу электроэнергии. Восстановить электроснабжение в полном объёме по возможности постараемся к вечеру 31 июля». Продолжаются работы и по восстановлению водоснабжения: четыре из пяти скважин уже работают.

Отметим, что сегодня разгул стихии продолжится. Синоптики прогнозируют ливни, град и шквалистое усиление ветра в Пинежском районе.