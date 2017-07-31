Польша настаивает на необходимости вырубки Беловежской пущи

Варшава, , 15:00 — REGNUM Польша удивлена решением Суда ЕС, который ранее постановил прекратить проводимую в стране вырубку Беловежской пущи. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил глава министерства окружающей среды Польши Ян Шишко на пресс-конференции.

«21 июля этого года поступил запрос из Суда ЕС о приостановке охранных действий на территории Беловежской пущи, — заявил Шишко. — В этом запросе содержалась информация о том, что у нас есть время, чтобы ответить на него до 4 августа…».

При этом глава министерства окружающей среды Польши добавил, что вырубка деревьев в Беловежской пуще необходима для защиты от ее исчезновения.

Напомним, 28 июля Суд ЕС вынес решение о запрете вырубки Беловежской пущи до рассмотрения дела, которое может завершиться в сентябре 2017 г. При этом сообщалось, что властям Польши следует до 4 августа предоставить суду свои замечания по данному делу.