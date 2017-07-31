Москва, , 14:48 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон о «лесной амнистии», сообщается на официальном портале правовой информации.

Закон позволяет легализовать участки, в частности дачников, находящиеся на землях лесного фонда, и облегчить процедуру отнесения лесных поселков к категории населенных пунктов.

Документ вызвал много споров и критики в ходе рассмотрения в Госдуме. По итогам рассмотрения закона Госдума приняла постановление, в котором определены дополнительные меры, необходимые для контроля за реализацией закона. Так, принято решение поручить ответственному комитету и комитетам-соисполнителям сформировать совместную рабочую группу с включением с ее состав представителей всех фракций в Госдуме, а также с приглашением представителей правительства РФ, Счетной палаты РФ и Генеральной прокуратуры РФ.

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Первое отчетное заседание рабочей группы состоится не позднее 1 декабря 2017 года, в ходе которого должно быть доложено о результатах деятельности.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, закон меняет порядок определения границ земельных участков из состава земель лесного фонда и устраняет взаимоисключающие сведений в Государственном лесном реестре (ГЛР) и Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) путем установления приоритета последнего в части определения принадлежности земельного участка к конкретной категории.

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