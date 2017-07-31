«Каталония превыше всего!»

Мадрид, , 14:39 — REGNUM Две ведущие фракции каталонского парламента Junts pel Sí («Вместе — за») и CUP («Кандидатура народного единства») представили сегодня на обсуждение депутатов законопроект о проведении референдума по вопросу о независимости региона.

Как отмечает испанская La Razón, «проект, в случае, если он станет законом, должен будет служить обоснованием легитимности запланированного на 1 октября нынешнего года плебисцита, который, в соответствии с испанской Конституцией, должен быть разрешен центральным правительством страны, на что кабинет Мариано Рахоя согласия не дает».

Обсуждение упомянутого выше проекта начнется 16 августа, когда депутаты, составляющие руководящее бюро (Mesa) каталонского парламента, выйдут из отпуска.

В статье 2 документа отмечается, что «народ Каталонии является «суверенным политическим субъектом» и как таковой «осуществляет свое право на свободу выбора демократическим путем своего политического статуса». Проектом предусматривается для Каталонии «исключительный правовой режим», позволяющий провести референдум о независимости, «опираясь на нормы международного права, решения Международного суда в Гааге и Верховного суда Канады, считающиеся применимыми к ситуации, связанной с каталонским плебисцитом».

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«Статья 3 проекта действует в режиме упреждения, — отмечает газета. — Инициаторы референдума уверены в том, что Конституционный суд Испании оперативно отреагирует на принятие закона и сразу же возбудит дело о его отмене, как противоречащего Конституции страны. Поэтому в предупредительной манере названная статья сообщает, что «данный закон имеет приоритет по отношению к любым иерархически сложившимся правилам, которые могут вступить в конфликт с настоящим законом, поскольку он регулирует осуществление основополагающего и неотъемлемого права народа Каталонии».

В переводе на бытовой язык это означает, что депутатам каталонского парламента предлагается принять норму, ставящую региональные законы выше центральных, и Конституции в том числе.

Проектом предусматривается также формулировка вопроса, который выносится на референдум («Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством в форме республики?») и сообщается, что для того, чтобы независимость победила, достаточно будет простого большинства «за» из числа проголосовавших. Нижний предел явки, при котором референдум считается состоявшимся, закон не устанавливает.

«В случае, если побеждает независимость, каталонские властные органы должны будут уведомить Мадрид, что четыре провинции, составляющие автономию (Барселона, Таррагона, Жирона и Лерида), становятся независимым государством немедленно и включают режим полного отсоединения от Испании», — завершает публикацию La Razón.

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