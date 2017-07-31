Прездент Макрон стал очередной жертвой хакеров из WikiLeaks

Париж, , 14:27 — REGNUM

Новый президент Франции Эммануэль Макрон стал очередным объектом внимания сайта WikiLeaks, после того как организация заявила о публикации более 20 тыс. уникальных и проверенных электронных писем с 20 марта 2009 года по 24 апреля 2017 бывшего министра экономики, сообщает WikiLeaks на своем сайте.

По информации авторов проекта, выложенная переписка включает в себя также 71 тыс. 848 писем с 26 тыс. 506 приложениями от 4 тыс. 493 уникальных отправителей. Это делается для предоставления контекста.

Авторы подчеркивают, что организация гарантирует подлинность лишь тех 21 тыс. 75 электронных писем, которые помечены зеленым баннером «DKIM verified».

Тем не менее, указывают они, если основываться на случайной выборке, то можно уверенно утверждать, что подавляющее большинство писем аутентичны.

Организаторы публикации напомнили, что глава управления Франции по кибербезопасности ANSSI Гийом Пупар заявил 1 июня, что методы, использованные для получения писем, на действия «изолированного индивида». Пупар подчеркнул тогда, в отличие от спекуляций СМИ, ANSSI не смогло установить причастность к кибератаке России.

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