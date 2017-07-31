Конвой полиции Каракаса стал жертвой мощного взрыва

Каракас, , 14:08 — REGNUM

Мощный взрыв прогремел в столицы Венесуэлы Каракасе 30 июля поблизости от конвоя полиции, сообщает Express.

На видео, распространяемого в социальной сети Twitter, видно, как несколько десятков полицейских проезжают по крупной улице в столице страны, во время чего происходит сильный взрыв во главе колонны.

За взрывом следует радостные аплодисменты протестующих, выступающих против нынешнего президента страны Николаса Мадуро.

«Я сделала шаг назад, когда услышала взрыв, подумав, что взорвалась мегабомба», — отметила Андреа Ренгифо, ставшая очевидцев инцидента. «Я по-прежнему не уверена, что случилось, врезался ли во что-то мотоцикл, взорвавшись, или был какой-то снаряд».

«Мы видели, что по меньшей мере один полицейский был тяжело ранен», — добавила она.

На данный момент официальные власти не подтвердили информацию о количестве получивших в результате взрыва полицейских, а также о том, кто стоял за этим актом насилия.