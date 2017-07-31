В Петербурге требуют расследовать арест городского депутата

Санкт-Петербург, , 13:59 — REGNUM В Санкт-Петербурге призывают провести парламентское расследование ареста депутата Законодательного собрания от «Партии роста» Максима Резника, сообщает 31 июля корреспондент ИА REGNUM. Соответствующее обращение руководителям всех фракций городского парламента направила председатель петербургского отделения «Справедливой России» Марина Шишкина, экс-коллега Резника по прошлому созыву Заксобрания.

Документ адресован единороссу Александру Тетердинко, представителю КПРФ Ольге Ходуновой, Олегу Капитанову (ЛДПР) и соратнице Резника по партии Оксане Дмитриевой.

Шишкина считает прецедент с административным арестом депутата за присутствие на несанкционированном митинге «опасным проявлением предвзятости и реакционности со стороны правоохранительных органов».

Максима Резника арестовали на 10 суток по решению Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга от 28 июля. Кроме того, на него наложили административный штраф. Ему инкриминируется «неповиновение законным требованиям сотрудника полиции» во время несанкционированного митинга на Марсовом поле 12 июня.

«Считаю данный факт проявлением пренебрежения правоохранительных органов к статусу депутата Законодательного Собрания Петербурга и в целом к петербургскому парламенту. Странный хронологический ход процесса, неоднозначно трактуемые доказательства стороны обвинения, а также жестокость приговора дают повод подозревать петербургские правоохранительные органы в предвзятости и необъективности. В связи с чем считаю бесперспективным обращение в надзорные органы и прошу депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга инициировать собственное парламентское расследование данного инцидента с привлечением всех фракций городского парламента», — пишет Шишкина.

Она полагает, что парламентское расследование следует начать немедленно и провести в кратчайшие сроки еще до окончания административного ареста Резника, чтобы публично реабилитировать осужденного депутата и запустить правовую процедуру пересмотра его дела.

Как сообщил «яблочник», депутат Заксобрания Борис Вишневский, Максим Резник находится один в камере на Захарьевской улице, дом 6, сейчас спецприемник почти пуст. Вишневский навестил коллегу по парламенту вместе с режиссером Александром Сокуровым. «Максим бодр и не теряет присутствия духа», — сообщил Вишневский.

Дзержинский райсуд зарегистрировал апелляционную жалобу в защиту Резника, адвокат просит отменить постановление об аресте, прекратить производство по делу «в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых было вынесено указанное постановление», и выпустить депутата из спецприемника. Городской суд рассмотрит эту апелляцию 1 августа.

Кроме того, 31 июля по инициативе Сокурова состоится внеочередное заседание президиума Общественной палаты Санкт-Петербурга, где режиссер потребует обсудить ситуацию с арестом депутата.

Как известно, Резник стал далеко не единственным административно наказанным по итогам несанкционированного митинга 12 июня. Тогда власти Петербурга отказались согласовать массовую акцию под лозунгами борьбы с коррупцией, которую организовали сторонники политика Алексея Навального. В итоге на Марсовом поле полиция задержала более 500 человек, которые по решению суда были оштрафованы и (или) помещены под арест на срок до 15 суток.

По свидетельству очевидцев, Максима Резника с Марсова поля выносили за руки и за ноги четверо силовиков. Депутата обвинили в нарушении порядка проведения публичного мероприятия, а также в оказании сопротивления сотрудникам полиции. Согласно данным административных протоколов, Резник пытался подраться с представителем Росгвардии и схватил его за шею. По словам самого Резника, он присутствовал на акции не в качестве участника, а в качестве депутата, чтобы проконтролировать соблюдение закона.

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Напомним, что председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров 21 июня заявил о том, что полиция Санкт-Петербурга сработала профессионально, не допустив проведения не согласованного с властями митинга оппозиции на Марсовом поле 12 июня.

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