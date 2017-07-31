Вице-президент США обещал защитить НАТО от России

Таллин, , 13:58 — REGNUM Предотвращение российской угрозы в отношении НАТО обеспечат США, заявил 31 июля американский вице-президент Майкл Пенс на совместной пресс-конференции в Таллине.

«Россия представляет угрозу для государств — союзников по НАТО, и США сделают все для ее предотвращения», — обещал американский представитель.

Он напомнил, что Вашингтон будет вести себя в соответствии с договоренностью, действующей для членов НАТО: нападение на одного из союзников альянса будет воспринято как агрессия против всех членов блока.

«Мы знаем, что сильная и единая НАТО сейчас важнее, чем когда-либо после краха коммунизма», - сказал он.

Пенс подчеркнул, ссылаясь на заявление президента США Дональда Трампа, что Вашингтон «стоит вместе с народами и государствами Эстонии, Латвии и Литвы». Он пообещал, что США всегда будут поддерживать эти прибалтийские станы.

В ходе этой же пресс-конференции американец предположил, что отношения США и России могут быть улучшены, хотя такой политике и мешают дипломатические проблемы в двусторонних отношениях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 июля председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд заявил, что Россия имеет наибольший потенциал в военной сфере среди всех стран, которые представляют угрозу для его страны.

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