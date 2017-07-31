Выборы президента Киргизии: За неделю прибавилось 15 кандидатов

Бишкек, , 13:51 — REGNUM В ЦИК поступили решения о выдвижении в качестве кандидатов на должность президента Киргизской Республики от партии «Чон казат» Турата Акимова, от партии «Кыргызстан» Каната Исаева, от партии «Мекен Ынтымагы» Темирбека Асанбекова и от «Партии коммунистов Кыргызстана» Исхака Масалиева. Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома.

Также с заявлениями о выдвижении кандидатами на пост главы государства в ЦИК обратились: экс-глава Антитеррористического центра при Госкомитете нацбезопасности Марат Иманкулов, вице-президент Междунароодного конгресса промышленников и предпринимателей стран СНГ, Балтии и Восточной Европы Акбаралы Айтикеев, первый вице-мэр города Бишкек Эрнис Зарлыков, глава ОФ «Полот бек» Кенжекулов Полотбек, общественно-политические деятели Марта Кыдыралиева и Талгатбек Кожогулов, гражданский активист Казыбек Шайымбетов, предприниматель Акылбек Мансуров, глава крестьянского хозяйства «Болтурук» Омурбек Болтуруков, пенсионер Калмамат Мактымбаев, временно неработающие Темиркул Омуралиев и Муканбай Айманбаев.

ИА REGNUM напоминает, что выборы президента Киргизии запланированы на 15 октября 2017 года. О намерении принять в них участие в качестве кандидатов уже заявили 53 человека.

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Отметим, что сегодня, 31 июля 2017 года, последний день приема Центризбиркомом заявлений от кандидатов на пост главы государства.

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