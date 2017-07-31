Диалог с Катаром возможен, однако уступок ожидать не следует

Манама, , 13:46 — REGNUM

Диалог с Катаром возможен, однако он не будет означать смягчение ультиматума, выдвинутого Дохе, заявили главы МИД четырех стран Персидского залива, организовавших блокаду страны, сообщает CNN.

С таким заявлением дипломаты выступили на совместной пресс-конференции, прошедшей в столице Бахрейна Манаме 30 июля.

«Диалог не означает, что будут уступки», — отметил глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

Напомним, дипломатический кризис вокруг Катара разворачивается с июня 2017 года, когда Саудовская Аравия, а также ряд других стран Персидского залива разорвали дипломатические отношения с Дохой под предлогом протеста против поддержки страной террористических группировок, таких как «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также сближения с Ираном.

Страны Персидского залива, а также Египет передали Дохи список требований, основным из которых стал разрыв связей с Тегераном. Более того, они потребовали закрыть международную телекомпанию Al Jazeera, прекратить военное сотрудничество с Турцией и вывести со своей территории ее базы.

Со своей стороны, Доха отвергает обвинения в свой адрес и отказывается идти на выполнение выдвинутых ей требований.