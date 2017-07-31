Все кандидаты в депутаты Госдумы на выборах в Ленобласти зарегистрированы

Санкт-Петербург, , 13:38 — REGNUM Все девять выдвинутых претендентов на мандат на дополнительных выборах депутата Госдумы по Кингисеппскому одномандатному избирательному округу №112 официально зарегистрированы и будут внесены в избирательный бюллетень. Об этом сегодня, 31 июля, сообщила пресс-служба Леноблизбиркома.

На сегодняшнем заседании избирательной комиссии Ленинградской области были зарегистрированы три кандидата в депутаты Госудумы:

— Валерий Шинкаренко, руководитель юридического департамента ООО «Аудиторско-консалтинговая юридическая фирма «Объединенная юридическая коллегия», выдвинут партией «Родина»;

— Константин Жуков, исполнительный секретарь ЦК партии «Коммунисты России», выдвинут этой же партией;

— Сергей Яхнюк, заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти, выдвинут партией «Единая Россия».

Эти кандидаты не должны были представлять для регистрации подписи избирателей.

Ранее Леноблизбирком зарегистрировал шесть других кандидатов в депутаты Госдумы России по Кингисеппскому избирательному округу №112:

— Сергей Гуляев, гендиректор-главный редактор газеты «Час пик. spb», выдвинут партией «Яблоко»;

— Андрей Широков, президент Фонда содействия реализации региональных проектов и программ, выдвинут «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость»;

— Марина Любушкина, помощник депутата Законодательного собрания Ленинградской области, выдвинута партией «Справедливая Россия»;

— Николай Кузьмин, депутат Законодательного собрания Ленинградской области, выдвинут КПРФ;

— Серик Уразов, директор по развитию ООО «Народный контроль», выдвинут партией «Патриоты России».

— Наталья Круглова, мастер сцены Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения культуры «Драматический театр на Васильевском», выдвинута партией ЛДПР.

Напомним, дополнительные выборы в Кингисеппском избирательном округе №112 округе проводятся, поскольку победивший на выборах в Госдуму 18 сентября 2016 года спикер нижней палаты парламента VI созыва Сергей Нарышкин сложил мандат в связи с тем, что уже 22 сентября 2016 года президент РФ Владимир Путин назначил его главой Службы внешней разведки.

Дополнительные выборы пройдут в Единый день голосования 10 сентября 2017 года.

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