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Все кандидаты в депутаты Госдумы на выборах в Ленобласти зарегистрированы

Политика

Дополнительные выборы пройдут в Единый день голосования 10 сентября 2017 года

Санкт-Петербург, 31 июля 2017, 13:38 — REGNUM  Все девять выдвинутых претендентов на мандат на дополнительных выборах депутата Госдумы по Кингисеппскому одномандатному избирательному округу №112 официально зарегистрированы и будут внесены в избирательный бюллетень. Об этом сегодня, 31 июля, сообщила пресс-служба Леноблизбиркома.

На сегодняшнем заседании избирательной комиссии Ленинградской области были зарегистрированы три кандидата в депутаты Госудумы:

Валерий Шинкаренко, руководитель юридического департамента ООО «Аудиторско-консалтинговая юридическая фирма «Объединенная юридическая коллегия», выдвинут партией «Родина»;

Константин Жуков, исполнительный секретарь ЦК партии «Коммунисты России», выдвинут этой же партией;

Сергей Яхнюк, заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти, выдвинут партией «Единая Россия».

Эти кандидаты не должны были представлять для регистрации подписи избирателей.

Ранее Леноблизбирком зарегистрировал шесть других кандидатов в депутаты Госдумы России по Кингисеппскому избирательному округу №112:

Сергей Гуляев, гендиректор-главный редактор газеты «Час пик. spb», выдвинут партией «Яблоко»;

Андрей Широков, президент Фонда содействия реализации региональных проектов и программ, выдвинут «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость»;

Марина Любушкина, помощник депутата Законодательного собрания Ленинградской области, выдвинута партией «Справедливая Россия»;

Николай Кузьмин, депутат Законодательного собрания Ленинградской области, выдвинут КПРФ;

Серик Уразов, директор по развитию ООО «Народный контроль», выдвинут партией «Патриоты России».

Наталья Круглова, мастер сцены Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения культуры «Драматический театр на Васильевском», выдвинута партией ЛДПР.

Напомним, дополнительные выборы в Кингисеппском избирательном округе №112 округе проводятся, поскольку победивший на выборах в Госдуму 18 сентября 2016 года спикер нижней палаты парламента VI созыва Сергей Нарышкин сложил мандат в связи с тем, что уже 22 сентября 2016 года президент РФ Владимир Путин назначил его главой Службы внешней разведки.

Дополнительные выборы пройдут в Единый день голосования 10 сентября 2017 года.

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