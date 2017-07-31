Песков: Путин не прилетал в Хакасию

Москва, , 13:28 — REGNUM Информация о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин якобы прибыл в Хакасию, не соответствует действительности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

«Путин не прилетал в Хакасию», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков добавил, что президент РФ в конце текущей недели совершит рабочий визит на Дальний Восток.

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