Суд Лондона заблокировал попытки привлечь Блэра к ответственности за Ирак

Лондон, , 13:23 — REGNUM

Высокий суд Лондона заблокировал попытку бывшего главы генштаба Ирака Абдула Вахеда Шэннана Аль-Раббата начать уголовное преследование бывшего премьер-министра Соединенного Королевства Тони Блэра за военные преступления, совершенные за время войны в стране, сообщает The Telegraph.

Аль-Раббат обвинил Блэра в совершении «преступления агрессии» против Багдада в 2003. Помимо самого Блэра, генерал потребовал привлечь к ответственности также бывшего главу МИД страны Джека Стро и бывшего генерального прокурора лорда Голдсмита.

Адвокат бывшего военноначальника обратился в Высокий суд Лондона с просьбой направить в Верховный суд страны просьбу отменить действие решение Палаты лордов от 2006 года, согласно которому не существует такого понятия, как «преступление агрессии» в рамках законодательства Англии и Уэльса.

По словам лорда главного судьи Томаса, лорда Кумгьедда и судьи Аусли, у дела нет перспектив как в суде его инстанции, так и Верховном суде.

В свою очередь, адвокат иракского генерала Майкл Мансфилд, представляющего генерала Аль-Раббата, заявил, что результаты опубликованного в 2016 году доклада Джона Чилкота, является основанием для начала уголовного преследования Блэра.

По словам юриста, вторжение в Ирак, поддержанное Великобританией, было основано на непроверенных данных. Более того, мирные альтернативы разрешения ситуации не были исчерпаны, поэтому нельзя утверждать то, что война в Ираке носила необходимый характер.

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